Seis corpos são achados após barco turístico naufragar no Pantanal; 1 segue desaparecido

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um barco turístico com 21 passageiros naufragou nesta sexta (15) no rio Paraguai, próximo a Corumbá (MS), após um vendaval atingir diversas cidades do Pantanal. Até o momento, 14 pessoas foram resgatadas, seis corpos foram encontrados e um segue desaparecido.

Um dos sobreviventes disse ao Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul que sete vítimas no total ficaram submersas. Duas delas foram achadas ainda na sexta e quatro na manhã deste sábado (16). Nenhuma teve seu nome divulgado.

Os outros ocupantes resgatados com vida eram turistas de Rio Verde, no interior de Goiás, e de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Ventanias e nuvens de poeira atingiram diversas cidades de MS naquela tarde, provocando estragos. Além de Corumbá, houve registro de vendaval em Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Sidrolândia, Aquidauana e Nova Alvorada do Sul.

Um vídeo gravado por pessoas que passavam de barco pelo local mostra uma grande nuvem de poeira sobre o rio. Outro mostra parte dos passageiros sobre a embarcação que naufragou revirado na água, aguardando resgate.

Os Bombeiros foram chamados por volta das 14h e iniciaram as buscas com 16 militares, entre eles quatro mergulhadores, e o apoio de equipes da Marinha. Foram usadas uma viatura de salvamento, duas embarcações, uma unidade de resgate e equipamentos para mergulho. As buscas continuam.