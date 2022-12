Réveillon da Paulista terá Leonardo, Fafá de Belém e padre Fábio de Melo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de dois anos sem a celebração pública devido à pandemia da Covid-19, o Réveillon da avenida Paulista está de volta neste ano. O anúncio foi feito pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) na manhã desta terça-feira (13).

A festa, que foi cancelada nas viradas para 2021 e para 2022, terá o tema O Momento do Reencontro, com shows de Fafá de Belém, que convida Aíla e Roberta Carvalho, Padre Fábio de Melo com Ziza Fernandes, o rapper Xamã, Tierry, Leonardo e a escola de Samba Mancha Verde.

A expectativa é de que o Réveillon movimente cerca de R$ 450 milhões, segundo a secretária da Cultura, Aline Torres, e reúna 1,5 milhão de pessoas de forma rotativa na Paulista.

A última festa de Ano Novo na Paulista foi na virada para 2020. O Réveillon teve como atrações Lulu Santos, Bimbo e Jhonas, Anavitória, DJ Leandro Pardi, Marcos e Belutti, Chiclete com Banana e a escola de samba Rosas de Ouro, que encerrou a noite.

Na ocasião, um púbico rotativo de 2,2 milhões de pessoas esteve na avenida. O Réveillon movimentou quase R$ 650 milhões na economia da cidade.

A Paulista, como a Folha de S.Paulo já mostrou, só comporta milhões de pessoas com rotatividade ou desafiando as leis da física.

NATAL

O período do Natal é lembrado na avenida com o Natal Iluminado na Paulista 2022, com decoração especial e pontos instagramáveis, onde a população e os turistas poderão fazer imagens e compartilhar nas redes sociais. Neste ano, a decoração natalina será montada na praça do Ciclista até o dia 26 de dezembro.

Um dos destaques da decoração será um trem de aproximadamente 8 metros de comprimento iluminado e uma árvore com 10 metros de altura que estarão totalmente decoradas com 600 bolas e 100 enfeites em formato de caixa. A decoração ainda contará com um contador de dias até o Natal.

A decoração de Natal na Paulista contará ainda com uma caixa com um laço gigante com luzes para incentivar o público a fazer muitas imagens e postar nas redes.

Além dos enfeites natalinos a Praça do Ciclista será revitalizada por uma equipe de paisagismo contratada por uma parceira na decoração e os funcionários da Subprefeitura da Sé irão realizar melhorias como limpeza e pintura da base do canteiro.