   Compartilhe este texto

Retomada do julgamento da Ferrogrão reacende debate sobre viabilidade do projeto

Por Folha de São Paulo

30/09/2025 19h30 — em
Variedades



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O futuro da Ferrogrão volta ao debate no STF (Supremo Tribunal Federal). Está na pauta desta quarta-feira (1º) o julgamento que avalia a redução da área do Parque Nacional do Jamanxim, no Pará, para viabilizar a passagem da ferrovia e de faixas da BR-163.

Uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade), apresentada pelo PSOL, argumenta que a supressão de 862 hectares do parque afeta povos indígenas da região e questiona o instrumento legal utilizado.

A Constituição prevê que os limites de áreas de conservação devem ser alvo de lei específica. Inicialmente, o limite do Jamanxim foi alterado por uma MP (medida provisória), depois, convertida na Lei 13.452/2017. O relator é o ministro Alexandre de Moraes.

O projeto Ferrogrão, também conhecido como EF-170, é um dos maiores projetos de infraestrutura da história do país. Prevê 933 km de ferrovia ligando o município de Sinop, em Mato Grosso, ao terminal portuário de Miritituba, no Pará, cortando a região amazônica. Sua proposta é ampliar e agilizar o escoamento de grãos, especialmente soja e milho, para exportação através do Arco Norte.

A ferrovia é defendida por entidades do agronegócio e grandes empresa de comercialização e logística, como Cargill, Bunge e Amaggi. Foi lançada no governo de Michel Temer (MDB), avançou bastante na gestão de Jair Bolsonaro (PL) e, agora, é encampada pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que incluiu o projeto no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Na segunda-feira (29), a Repam-Brasil, organismo ligado à CNBB, enviou carta ao STF pedindo a rejeição da Ferrogrão. Na avaliação da Rede, o projeto é um retrocesso ambiental, representa uma violação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto na Constituição, além de um risco ao ecossistemas, aos povos indígenas e territórios amazônicos.

Apesar de a oposição ser atribuída apenas a ambientalistas, a viabilidade da Ferrogrão é questionada também por quem entende de logística. Está nesse grupo um dos maiores especialistas em infraestrutura do Brasil, Claudio Frischtak, fundador e sócio-diretor da Inter.B, Consultoria Internacional de Negócios.

"O projeto não é viável do ponto de vista econômico-financeiro, a menos que seja bancado pelo setor público. Seria uma obra pública travestida de concessão", afirma o especialista que já produziu estudos sobre o projeto.

Segundo suas análises, a TIR, Taxa Interna de Retorno, indicador financeiro que mede a rentabilidade de um projeto, está próxima de zero. Na prática, isso significa que o setor privado não conseguiria retorno que justificasse o investimento, e seria preciso aporte público, caso o governo realmente entenda que se trata de obra suficientemente vital.

Pelas projeções, o Tesouro Nacional teria de arcar com algo como R$ 32,5 bilhões ao longo do período de implantação.

Na avaliação de Frischtak, no entanto, ainda que se ignorasse essa questão financeira básica, há outros impedimentos técnicos.

A conexão ferro-hidroviária em Miritituba, no rio Tapajós, pode ser comprometida pelas secas na amazônia, cada vez mais intensas. Haveria redução drástica da capacidade de escoamento ou até mesmo a inviabilidade do transporte de grãos por cerca de cinco meses.

A questão ambiental não é desprezível, afirma o consultor. Pelas suas análises, a implantação da ferrovia induziria o desmatamento de vegetação nativa em Mato Grosso, levando a emissões de carbono que seriam cerca de 20 vezes superiores a uma hipotética redução de emissões pelo uso da ferrovia.

O consultor diz, ainda, que a construção Ferrogrão, na prática, por anos, inviabilizaria o transporte de grãos pela BR-163, que se tornaria "estrada de serviço" da empreitada. As contas foram feitas. A obra demandaria a movimentação de mais de 176 milhões de metros cúbicos de terra para a terraplanagem, exigindo mais de 12,5 milhões de viagens de caminhão

Em resumo, mesmo com os ajustes, Frischtak afirma que o projeto básico da Ferrogrão é de baixa qualidade. Pelo aspecto técnico, lembra que foi considerado marginalmente viável por meio da aplicação do chamado IBG (Índice de Benefícios Gerais), cuja metodologia é questionável e atribui notas que superestimam aos benefícios e desconsideram custos e impactos adversos.

"Há alternativas melhores, com custo mais baixo e de menor impacto ambiental", afirma Frischtak.

Entre outros projetos que ele defende está, por exemplo, a extensão da Ferrovia Norte-Sul, de Açailândia, no estado do Maranhão, ao porto de Vila do Conde, em Barcarena, no Pará, que tem menos de 500 km de via férrea.

A conexão com o porto fica na margem direita do rio Pará, na baía de Marajó, no local chamado Ponta Grossa. Ali ocorre a confluência dos rios Amazonas, Tocantins, Guamá e Capim, que dá acesso ao oceano Atlântico e, por isso, não sofre oscilações de calado durante o ano.

Em artigo recente, o secretário-executivo do Ministério dos Transportes, George Santoro, mostrou que o governo Lula está empenhado em levar o projeto adiante. Traçou um histórico, destacando que a atual gestão fez as audiências com a sociedade civil e trabalhou para acabar com lacunas em relação a sustentabilidade e compensação ambiental.

"O projeto representa um teste de maturidade para o país: mais que transportar grãos, ele carrega a responsabilidade de provar que desenvolvimento econômico e sustentabilidade podem caminhar juntos", escreveu.

Também citou números, afirmando que a Ferrogrão poderá transportar 70 milhões de toneladas por ano, reduzindo em 20% o frete, e tirar da atmosfera 3,4 milhões e toneladas de CO2 equivalente.

Nas entrelinhas, foi uma provocação ao mercado, porque existe a necessidade de garantir contratos para a carga. Como a quantidade de recursos para obra, de fato, é muito grande, a percepção é que a Ferrogão dependeria de uma modalidade de financiamento conhecida como "project finance", em que a estruturação do empréstimo tem como base a capacidade do próprio empreendimento de gerar receita.

O projeto da Ferrogrão está suspenso desde março de 2021, quando Alexandre de Moraes concedeu liminar suspendendo a eficácia da Lei nº 14.285/2021.

Em setembro de 2023, ele encaminhou o caso para o Cesal (Centro de Soluções Alternativas de Litígios) do STF, na tentativa de solução consensual entre as partes. Em maio de 2024, STF decidiu manter a suspensão da ação, aguardando a conclusão dos estudos e atualizações sugeridas durante a tentativa de conciliação.

Bastidores da Política - BR 319, o mal não é asfaltar, mas insistir em ignorar o isolamento da região Bastidores da Política
BR 319, o mal não é asfaltar, mas insistir em ignorar o isolamento da região

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Variedades

+ Variedades


30/09/2025

Governo traça estratégia jurídica e ambiental para defender Ferrogrão no STF

30/09/2025

Operações em terras indígenas causam R$ 740,6 milhões de prejuízo ao crime, diz Casa Civil

30/09/2025

Senado aprova tratado da ONU para a proteção do alto-mar

30/09/2025

Polícia apreende em Americana (SP) quase 18 mil itens para falsificação de destilados

30/09/2025

Vigilância Sanitária fecha bar Ministrão, nos Jardins, após caso de intoxicação por metanol

30/09/2025

Escolas de SP têm plástico em carne moída, caixa d'água sem limpeza e almoço às 8h45, diz fiscalização

30/09/2025

Suspeito de ser um dos assassinos de Ruy Ferraz é morto em confronto com a polícia, diz secretário

30/09/2025

Santos Dumont tem 100 voos cancelados após fechamento por vazamento de óleo em pista

30/09/2025

Operação contra Comando Vermelho na Paraíba prende suspeitos e bloqueia R$ 125 milhões

30/09/2025

Roubos caem a mínima histórica para agosto em SP; homicídios e furtos aumentam na capital

30/09/2025

Pedágios de passagem livre começam a funcionar à meia-noite desta quarta (1º) na Raposo

30/09/2025

Clubes de SP suspendem venda de destilados após casos de bebidas com metanol

30/09/2025

Laudo confirma ligação entre arma usada em ataque a escola e homicídio em Sobral (CE)

30/09/2025

Vigilância Sanitária fecha bar Ministrão, nos Jardins, após caso de intoxicação por metanol

30/09/2025

COP30 terá 1.240 voluntários, apenas 28% do total de vagas oferecidas

30/09/2025

PF vai investigar casos de bebidas com metanol e se há ligação com crime organizado

30/09/2025

Subsecretário de Praia Grande é alvo de busca e apreensão em investigação por morte de Ruy Ferraz

30/09/2025

Criança sobrevive por dias ao lado dos pais mortos em acidente em rodovia de Pernambuco

30/09/2025

Vigilância Sanitária fecha bar Ministrão, nos Jardins, por caso de intoxicação por metanol

30/09/2025

Suspeito de ser um dos assassinos de Ruy Ferraz é morto em confronto com a polícia, diz secretário

30/09/2025

Governo de SP diz que não há evidência de participação do crime organizado no caso do metanol

30/09/2025

Escola estadual de Cubatão (SP) é uma das vencedoras do prêmio de melhor do mundo

30/09/2025

Santos Dumont tem mais de 50 voos cancelados após fechamento por vazamento de óleo em pista

30/09/2025

Polícia indicia deputado Lucas Bove por suspeita de violência psicológica e stalking contra a ex-mulher

30/09/2025

Papa Leão 14 reúne de Schwarzenegger a Marina para discutir justiça climática

30/09/2025

Sobe para 5 número de mortes por intoxicação com metanol em SP, afirma secretário da Saúde

30/09/2025

Emergência hídrica faz Fatec de Americana suspender aulas presenciais

30/09/2025

Mãe morre com sinais de envenenamento e filho fica em estado grave na Bahia

30/09/2025

Paraná tem queda de granizo do tamanho de ovos de galinha


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!