Recuo de Paes mantém política de Uber e 99 de não cobrar vacinação de motoristas e passageiros

Em nota, a 99 afirmou que "incentiva a vacinação" e "se mantém à disposição do governo do Rio de Janeiro para um diálogo construtivo sobre como medidas de saúde e segurança podem ser aplicadas no serviço de transporte por aplicativo".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O recuo do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), permitiu que Uber e 99 continuem sem cobrar de seus motoristas e passageiros o comprovante de vacinação contra a Covid-19.

