Quatro hospitais públicos de SP ficam entre os melhores do mundo em ranking internacional

Por Folha de São Paulo

12/09/2025 19h15 — em
Variedades



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro hospitais públicos de São Paulo figuram entre os melhores do mundo em ranking que destaca diferentes especialidades médicas, como cardiologia e neurologia. O World's Best Specialized Hospitals 2026" incluiu o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, o Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, o Instituto do Coração (InCor) e o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp).

O ranking foi publicado pela revista americana Newsweek e avalia hospitais públicos e privados de todo o mundo. Na lista constam também outros hospitais do Rio de Janeiro, Porto Alegre e Minas Gerais, além de nomes de referência mundial como Cleveland Clinic, Mayo Clinic e Johns Hopkins Hospital.

O levantamento é realizado anualmente em âmbito global, de forma online, e combina recomendações de profissionais de saúde com informações de acreditações e certificações, avaliadas e confirmadas por um conselho internacional de especialistas. A lista tem o objetivo de servir como guia para pacientes em busca de tratamento especializado para doenças raras ou condições complexas.

Este ano, o InCor alcançou sua melhor colocação, ocupando o 12º lugar mundial de cardiologia -uma melhora significativa, seis posições acima da lista divulgada em 2024. O hospital ficou como a melhor unidade de saúde na área da América Latina. Além disso, a instituição se destacou especificamente na área de cirurgia cardíaca, conquistando a 28ª posição no ranking mundial.

O instituto também se destacou na área cardiovascular. Em cardiologia geral, ficou em 46º lugar, subindo 18 posições em relação ao ano anterior.

O HC apareceu em diversas especialidades médicas, demonstrando sua amplitude de excelência. Os melhores desempenhos foram em neurologia, na 32ª posição, e ortopedia, no 77º lugar. Em outras áreas, a instituição ficou posicionada da seguinte forma: neurocirurgia, na 90ª posição, mantendo a colocação do ranking anterior, gastroenterologia, no 117º lugar e cardiologia, no 299º lugar.

Na área de oncologia, o Icesp conquistou a 182ª posição mundial. Vale destacar que a unidade atende exclusivamente pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), demonstrando a qualidade do atendimento público brasileiro.

ASSUNTOS: Variedades

