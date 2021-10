Quatro hospitais estaduais de SP não têm internações por Covid há uma semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de São Paulo afirmou neste sábado (23) que quatro hospitais estaduais de referência para Covid-19 não recebem novos casos da doença há pelo menos uma semana.

Segundo a gestão João Doria (PSDB), o avanço da vacinação é o principal fator para a redução dos casos.

As unidades de saúde em que não foram notificadas novas internações estão localizadas nas regiões de Araraquara, Bauru, Baixada Santista e na Grande São Paulo. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o percentual da população com a vacinação completa ultrapassa 60% nas quatro regiões, que também possuem baixos indicadores de ocupação de leitos de terapia intensiva e clínicos.

O hospital estadual de Américo Brasiliense (280 km de SP), localizado na região de Araraquara, não registra internação de pacientes confirmados com coronavírus desde o dia 13 deste mês. O estado ainda informou que, no momento, não há nenhum paciente internado com a doença na unidade, que já está atendendo outras patologias devido queda na demanda pela doença.

A região de Araraquara ainda possui cerca de 707 mil pessoas imunizadas, com os menores indicadores de ocupação de leitos entre as quatro áreas pontuadas, com taxas de ocupação de 10,6% em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 10,5% em enfermaria.

Já o hospital estadual de Bauru (300 km de SP) registra, até este sábado, quatro pacientes internados na enfermaria e nenhum na UTI. A ocupação na região é de 17,1% em UTIs e 6,5% dos leitos clínicos, com mais de 1,2 milhão de pessoas integralmente imunizadas. A unidade de saúde, assim como a de Américo Brasiliense, não registra novas internações desde o dia 13.

No litoral, o hospital regional de Itanhaém (109 km de SP) está há 10 dias sem novos internados em decorrência do coronavírus. Também não há pacientes internados pela doença no local. A região da Baixada Santista registra ocupação de 23,2% em UTI e 15,2% em enfermaria;1,1 milhão de residentes do litoral Sul do estado já concluíram o esquema vacinal, detalhou a secretária.

Por sua vez, o Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André (Grande SP), está há três semanas sem novos casos de internação pela doença. Atualmente há quatro pacientes internados em enfermaria e três na UTI, segundo o estado. A taxa de ocupação na região metropolitana é de 31,6% em UTI e 36,1% em enfermaria. Os imunizados ultrapassam 14,2 milhões de pessoas com proteção completa contra Covid-19.

Ranking Dados mais recentes divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde indicam que já foram aplicadas 19.668.074 doses de vacina contra a Covid-19 na cidade de São Paulo em pessoas com 18 anos de idade ou mais. A divisão desse montante é a seguinte:

10.481.492 - 1ª dose: 8.166.809 - 2ª dose 327.317 - dose única; 692.456 - dose de reforço Os dados indicam que a cidade atingiu 91,9% da população adulta com o esquema vacinal completo.

Além disso, 844.073 doses já foram aplicadas em adolescentes de 12 a 17 anos de idade.