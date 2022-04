Quando o sol e o calor voltam? Massa de ar quente se aproxima de SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A chegada de uma nova frente fria fez as temperaturas despencarem em São Paulo - mas por pouco tempo. Segundo a Climatempo, a previsão é que as temperaturas voltem a subir no começo da próxima semana. Na segunda-feira (4), a temperatura máxima pode chegar a 29ºC e as mínimas, a partir de terça-feira (5), devem oscilar entre 18ºC e 19ºC.

No entanto, as chuvas -que castigaram muito o litoral norte paulista- devem continuar nos próximos dias, com o sol aparecendo entre nuvens. Durante o fim de semana, a mínima é de 17ºC e as máximas, de 23ºC e 26ºC, hoje e amanhã, respectivamente.

No litoral norte de São Paulo, o céu deve ficar nublado, com chuvas frequentes neste sábado (2). No domingo (3), haverá uma redução das precipitações, que ainda devem ocorrer com períodos de sol.

A chegada da frente fria fez com que a temperatura média de São Paulo caísse cerca de 15ºC em 24h. Na quarta-feira (30), os termômetros chegaram a marcar 32ºC na capital, segundo dados do InMet (Instituto Nacional de Metrologia) registrados na estação de Interlagos. Na quinta, a temperatura chegou aos 17ºC, no mesmo local.

Desde quarta-feira (30), com o avanço da massa de ar fria, São Paulo e outros estados tiveram rajadas de vento que, segundo a Climatempo, ficaram entre 70 km/h e 90 km/h. As cidades mais afetadas com o fenômeno foram da região Sul do país. Em Cruz Alta (RS) e São Luiz Gonzaga (RS), a velocidade chegou a 89 km/h. Já no Aeroporto de Curitiba houve rajadas de 88 km/h no início da tarde.

Chuvas no Rio

Fortes chuvas no Rio de Janeiro foram registradas na noite de ontem. A Defesa Civil chegou a acionar sirenes de alerta em 36 comunidades das zonas sul, norte e oeste da capital.

Pelo menos 71 sirenes foram tocadas entre 22h15 e 23h30 nos pontos em que a tempestade registrou mais de 40 milímetros de água em uma hora, limite definido pelo protocolo de acionamento do alarme. O sistema de aviso, instalado em 2011, funciona em áreas localizadas em áreas de risco de desabamento no município e hoje conta com 165 dispositivos.

Segundo nota da Defesa Civil a reportagem, o órgão recebeu 14 chamados entre 19h de ontem e 6h de hoje com pedidos de socorro. Oito deles relatavam ameaça de desabamento de estruturas ou infiltração e rachaduras em residências, quatro pediam socorro por deslizamentos de barreira e outros dois não foram detalhados.