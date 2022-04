Deslizamento em Angra dos Reis deixa ao menos 11 desaparecidos

A Prefeitura de Angra confirmou três deslizamentos: no Morro do Carmo, na BR-101 altura da Vila Histórica e próximo da rua Tião Ramos.

Até as 10 horas, a região mais atingida pelas chuvas foi a de Ilha Grande, local turístico. Um barco com 50 funcionários da prefeitura foi deslocado para dar apoio aos moradores.

Nas redes sociais, moradores reclamam da falta de energia elétrica. A Viação Senhor do Bonfim, responsável por parte dos ônibus que circulam em Angra dos Reis, informou nas redes sociais que as linhas estão operando com horários reduzidos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.