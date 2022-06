Procurador vira réu por homicídio tentado contra colega em Registro (SP)

A Secretaria da Justiça e Cidadania de São Paulo vai investigar a violência sofrida pela procuradora. A conclusão do expediente pode levar Demétrius Oliveira de Macedo a pagar uma multa no valor de R$ 15.985.

Segundo a procuradora, ambos passaram no mesmo concurso público e se conheceram no trabalho. Eles chegaram a ser amigos próximos ao longo dos últimos anos.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acatou nesta quarta-feira (28) o pedido do Ministério Público e tornou réu o procurador Demétrius Oliveira de Macedo por homicídio tentado e agressão contra a procuradora-geral Gabriela Samadello Monteiro de Barros, em Registro, no interior de São Paulo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.