Prefeitura de SP lança plano de políticas públicas para população idosa

A meta da prefeitura é implantar as novas ações do plano até 2024.

O texto também traz ações que os autores apontam como de prazo permanente. Esse é o caso do projeto que promete "fortalecer a articulação dos equipamentos sociossanitários com a rede de atenção especializada em saúde.

Outra questão que o plano busca resolver é da violência contra os idosos. Renato Cintra diz que, atualmente, as denúncias de casos do tipo chegam por diversos caminhos e que a intenção é unificar o fluxo para que o tema seja tratado com mais eficiência.

O plano traz que, até 2023, a Secretaria Municipal de Transportes deverá expandir a oferta de vagas no programa Atende, que é uma modalidade de transporte gratuito destinado a pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção.

"Esse é o cenário mais comum na cidade. A grande maioria dos idosos são cuidados pela própria família, mas muitas vezes essas pessoas não têm conhecimento básico para lidar com o idoso que está mais dependente, por exemplo. Então o plano é dar uma formação, trabalhar com campanhas e materiais informativos", afirma Renato Souza Cintra, coordenador de Políticas para a Pessoa Idosa da secretaria.

Constam também duas ações que focam em preparar as pessoas que ficam responsáveis por cuidar dos idosos. Em uma, será criado um "programa continuado de capacitação para cuidadores formais de pessoas idosas". No outro, há a criação de um "programa de orientação para cuidadores familiares".

"Em 2050, teremos praticamente um terço da população com mais de 60 anos de idade. Hoje, já temos 15,6% de idosos, o que é mais do que a média nacional, que é de 14%. Esses idosos precisam ter autonomia, uma vida plena, e precisam também de gente habilitada para atendê-los", aponta a pasta.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo lançou na quinta (28) o Plano Intersetorial de Políticas Públicas para o Envelhecimento Saudável. O plano prevê 70 ações que serão realizadas por 15 secretarias. As iniciativas estão divididas em cinco eixos: saúde, proteção, educação, participação e gestão, com prazos de implantação de 2021 a 2024.

