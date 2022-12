Prefeitura de São Paulo antecipa crédito para compra de material e uniforme escolar nesta segunda

Os kits de material escolar são oferecidos a alunos do ensino infantil ao médio, contemplando também estudantes dos segmentos de Jovens e Adultos e do Centros de Estudo de Língua Paulistanos.

Novamente a solicitação do benefício será feita pelo aplicativo Kit Escolar DUEPAY, disponível para celulares com sistemas Android e iOS. No início deste ano, o aplicativo apresentou instabilidade e gerou transtornos durante o primeiro mês de aulas.

O valor do benefício para uniforme é de R$ 573,53, e, para os kits de material, os valores vão de R$ 41,26, para estudantes do ensino infantil (berçário I e II), a R$ 201,28, para alunos de ensino fundamental.

