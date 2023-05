Prefeito de SP troca secretário de Mobilidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário municipal de Mobilidade e Trânsito de São Paulo, Ricardo Teixeira (União Brasil), deixará o comando da pasta para voltar à Câmara Municipal -em 2020 ele foi eleito para seu quinto mandato como vereador na capital paulista, mas depois assumiu o cargo na prefeitura.

A informação foi confirmada na noite desta quinta-feira (11) pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB). Segundo ele, o próprio Teixeira pediu para deixar o cargo e voltar para a Câmara.

A pasta de Mobilidade e Trânsito será comandada por Celso Gonçalves Barbosa, que desde março é adjunto na secretaria.

Teixeira não respondeu às mensagens enviadas pela reportagem.

O secretário estaria entre os nomes sondados para substituir Maurício Faria, que se aposentará em junho como conselheiro do TCM (Tribunal de Contas do Município).

Na quarta-feira (10), Teixeira publicou em suas redes sociais que havia determinado que a nova sinalização da avenida Rebouças, na zona oeste da capital, fosse apagada e refeita dentro dos padrões da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), "para garantir segurança dos ciclistas".

Na terça (9), a Folha mostrou que a largura da faixa exclusiva para bicicletas foi reduzida após obras de recapeamento da via, colocando ciclistas em risco. A reportagem constatou que, em vários trechos, a ciclofaixa não atendia as dimensões mínimas determinadas pelo manual de sinalização da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

Na quarta, dia da postagem do secretário, a prefeitura iniciou serviço de readequação da ciclofaixa da avenida.

Na terça, a reportagem percorreu a Rebouças e, com uma trena, constatou que as dimensões mínimas não eram atendidas em vários trechos da avenida, uma das mais movimentadas da capital. A CET recomenda espaço de no mínimo 1 metro entre a faixa branca e a sarjeta (largura útil), mas em alguns trechos a Folha constatou espaço de apenas 45 cm no corredor destinado aos ciclistas.

Nesta quinta, Teixeira publicou em suas redes sociais o anúncio de mais 300 km de ciclovias, mas não falou sobre sua saída do comando da pasta.

Teixeira assumiu a pasta de mobilidade na primeira troca de secretariado de Nunes, após o prefeito assumir o cargo com a morte de Bruno Covas (PSDB), em maio de 2021.

A mudança teria sido um pedido do presidente da Câmara, Milton Leite (União), que tem influência no setor de transportes.

Celso Gonçalves Barbosa, que assumirá a pasta de Mobilidade e Trânsito, estava à frente do DER (Departamento de Estradas e Rodagem) em 2022, durante a gestão de Rodrigo Garcia (PSDB) no governo de São Paulo.

Em 2018, Barbosa foi diretor do Departamento de Operação do Sistema Viário da própria Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte, no governo Bruno Covas.