Shopping de Osasco reabre dois meses após desabamento de parte do teto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois meses após ser interditado por causa do desabamento de parte da laje, por onde cinco carros caíram do estacionamento perto da área de alimentação, o Osasco Plaza Shopping, na Grande São Paulo, anunciou a reabertura para esta sexta-feira (12), antevéspera do Dia das Mães.

Em nota, o shopping informou que recebeu autorização para reabertura parcial, uma vez que o prédio passou por avaliação estrutural de engenharia. Apenas a região do desabamento permanecerá isolada para evitar o acesso de frequentadores e comerciantes.

"Após inspeções minuciosas que constataram a segurança da estrutura, todas as licenças necessárias referentes à reabertura foram obtidas junto aos órgãos competentes. O local do incidente, que utilizava um método construtivo diferente do restante do prédio, está isolado até a conclusão dos reparos, ainda sem prazo definido", informou a nota.

Segundo o comunicado, a retomada do comércio depende dos proprietários, por isso existe a possibilidade de que nem todas as lojas estejam abertas neste primeiro momento.

O laudo técnico da perícia foi divulgado no dia 26 de abril. O relatório identificou que a queda da laje foi provocada pela oxidação dos parafusos que sustentavam a estrutura, devido a uma infiltração no concreto. De acordo com o Instituto de Criminalística, inspeções periódicas poderiam ter identificado e corrigido o problema, evitando o acidente, mas a administração do shopping não apresentou documentos que comprovem se a manutenção era feita, segundo a polícia.

A estrutura foi construída há cerca de dez anos, onde antes havia uma claraboia, para ampliação do estacionamento no piso superior. Não houve feridos.

O horário de funcionamento do shopping é de segunda a sábado das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 20h.