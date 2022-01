População brasileira é contra o aborto, diz Zambelli ao justificar viagem aos EUA

"O ataque orquestrado coordenado por ‘cuspidores’ como [José de] Abreu e Jean Wyllys só mostra o quanto incomodamos quando defendemos a vida. Embora as passagens não tenham sido pagas pela Câmara, utilizaram as quatro diárias que recebi (como qualquer outro deputado em missão) para justificar os ataques", afirmou, na nota.

"Durante anos vários parlamentares viajaram em ‘missão oficial’ para defender a morte. Todos sabem do lobby internacional em favor do aborto. A população brasileira é contra, e por isso escolheu novos representantes", afirmou.

