Leitos de UTI para Covid-19 no DF estão 100% ocupados na rede pública

Nas últimas 24 horas, o Brasil também notificou 267 mortes pela doença. No total, 623.412 pessoas já perderam a vida em decorrência da Covid-19 no país.

Nos locais de atendimento privado no Distrito Federal, a situação é diferente. Dos 123 leitos de UTI para adultos com Covid-19, 72 estão ocupados e 51 ainda estavam vagos na manhã desta terça-feira.

Com todas as vagas adultas da rede pública sendo utilizadas, 8 pacientes estavam na lista de espera para acompanhamento na UTI nesta terça de manhã.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na manhã desta terça-feira (25), já não havia mais leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) para o tratamento de adultos com Covid-19 na rede pública do Distrito Federal, segundo informações atualizadas do InfoSaúde.

