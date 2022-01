Quais os museus de São Paulo mais buscados no Google? Conheça os 5 mais procurados

MARINA CONSIGLIO

SÃO PAULO

Para comemorar o aniversário de 468 anos de São Paulo, celebrados nesta terça (25), o Google revelou quais foram os museus da capital mais pesquisados pelos paulistanos nos últimos dois anos.

Não é difícil imaginar que o clássico Masp foi o mais procurado —o prédio de Lina Bo Bardi se tornou símbolo da capital paulista e ponto de encontro de moradores e turistas.

O Museu da Imagem e do Som, que se notabilizou por exposições populares e filas quilométricas nos últimos anos, também surge no ranking. Mas há surpresas na lista —caso do Catavaneto, um dos passeios mais interessantes para fazer com crianças em São Paulo.

Conheça a seguir os cinco mais pesquisados.

1. Masp

Em primeiro lugar, está o museu mais famoso da cidade: o Masp, na avenida Paulista. Entre as exposições em cartaz na instituição, estão "A Cidade Inventada", de Ione Saldanha. Até o dia 30 deste mês, também é possível ver "Desejo Imaginante", com obras de Maria Martins, e "Tudo É da Natureza do Mundo", de Conceição dos Bugres.

Av. Paulista, 1.578, Bela Vista. masp.org.br

2. Pinacoteca

Depois, aparece a Pinacoteca do Estado, na região da Luz. Para celebrar os cem anos da Semana de Arte Moderna, a instituição destacou 134 obras de artistas ligados ao movimento, incluindo uma que estava presente na exposição histórica do movimento modernista, no Teatro Municipal, "Amigos", de Di Cavalcanti. A obra está na sala 16 do local.

3. MIS

Em seguida, está o Museu da Imagem e do Som, o MIS, na região dos Jardins. Até o dia 20 de fevereiro, quem visitar o local pode conferir uma mostra sobre Rita Lee, com com fotos, figurinos e instalações que rememoram as muitas fases da cantora.

Av. Europa, 158, Jardim Europa. mis-sp.org.br

4. Catavento

O Museu Catavento consta em quarto lugar nas buscas. O espaço cultural é conhecido por suas instalações interativas e educativas sobre ciência, que atraem principalmente as crianças. O espaço está localizado no Palácio das Indústrias, prédio histórico projetado pelo escritório de Ramos de Azevedo —o famoso arquiteto responsável por prédios conhecidos da cidade, como o Theatro Municipal.

Av. Mercúrio, s/nº, Parque Dom Pedro 2º. cataventocultural.org.br

5. Museu Paulista

Em quinto lugar aparece o Museu Paulista, também conhecido popularmente como Museu do Ipiranga. Fechado para reformas desde 2013, o espaço se prepara para voltar a receber o público neste ano, no bicentenário da Independência do Brasil, em setembro.

Parque da Independência, Ipiranga. Previsão de reabertura: setembro. mp.usp.br

Praça da Luz, 2, Luz. pinacoteca.org.br