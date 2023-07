Polícia prende novo suspeito de matar torcedora do Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia de São Paulo prendeu na manhã desta terça-feira (25) um novo suspeito de matar a torcedora do Palmeiras Gabriella Anelli.

Ele foi preso por policiais do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa) no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Civil, ele é o torcedor do Flamengo suspeito de arremessar a garrafa de vidro que acaba atingindo Gabriella.

O suspeito será apresentado na unidade policial do Rio de Janeiro e depois seguirá para São Paulo.

A Polícia Civil informou ainda que concederá entrevista coletiva às 11h desta terça-feira para dar mais informações sobre o caso na sede do DHPP, em São Paulo.

O CASO

A confusão que vitimou Gabriella aconteceu na rua Padre Antônio Tomás, na divisão da torcida visitante, no entorno do Allianz Parque. Ela foi atingida por estilhaços de uma garrafa de vidro em confusão no jogo Palmeiras x Flamengo, dia 8 de julho.

Gabriella foi encaminhada ao Pronto Socorro da Santa Casa. Ela passou por cirurgia, teve duas paradas cardíacas e morreu no dia 10.

Um suspeito chegou a ser preso dias depois do ocorrido, mas foi liberado.