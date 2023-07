Polícia diz ter identificado organizadores de 'rolê' de moto que deixou 3 mortos em Campinas

Segundo a Emdec, um levantamento realizado pela sua área de gestão de base de dados mostra que em 2022 as motos representavam 16% da frota licenciada em Campinas. No entanto, quase metade das mortes registradas no trânsito foi de motociclistas (47%) e os jovens estão entre as principais vítimas.

Ainda segundo as informações compiladas pela prefeitura, centenas de motociclistas entraram na rodovia Santos Dumont em alta velocidade, sentido Indaiatuba, quando houve um engavetamento entre as motos, seguido de atropelamentos, por volta das 2h.

De acordo com a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas), responsável pela fiscalização no trecho urbano, somente na avenida Prestes Maia, que dá acesso à rodovia Santos Dumont, (SP-075) onde o acidente ocorreu, foram registradas 60 autuações de trânsito por excesso de velocidade.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo afirma que conseguiu identificar os organizadores do "rolê" de motociclistas, com mais de 200 participantes, que causou a morte de três pessoas na madrugada de sábado (22) em Campinas (a 93 km da capital paulista). Não foi divulgado quantas pessoas são consideradas organizadoras. Até a publicação, nenhum deles foi preso.

