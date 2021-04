Polícia investiga imagens de tiroteio em baile funk na zona norte de SP

Na nota divulgada, a PM afirma que foram intensificadas as ações de policiamento para garantir o cumprimento das regras da fase emergencial do Plano São Paulo --é permitido o funcionamento apenas de serviços essenciais.

De acordo com a publicação, o grupo de atiradores teria surgido na região onde estava marcado o baile funk, por volta de 1h. Com os tiros, a aglomeração de pessoas foi dispersada. Relatos dizem que "as pessoas que frequentam esses eventos não usam máscara de proteção e não mantêm o distanciamento social".

Segundo uma publicação no Facebook, os suspeitos teriam feito os disparos para impedir a realização de um suposto pancadão na noite de sábado (3) no Jardim Vista Alegre, zona norte da capital paulista.

