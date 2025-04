Polícia encontra suspeito de atacar igreja na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo encontrou o homem suspeito de quebrar imagens de santos dentro de igreja na zona leste de São Paulo, no domingo (6), segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

O suspeito tem 28 anos e foi localizado em casa, em Itaquaquecetuba, pela Polícia Militar após a corporação receber informações de que ele seria o responsável por quebrar os santos

O nome dele não foi divulgado.

Ainda de acordo com a SSP, o suspeito confirmou ter sido ele o homem que quebrou as imagens dentro da paróquia. A motivação não foi explicada. O suspeito foi encaminhado ao 50° DP (Itaim Paulista), onde a ocorrência foi registrada como ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo.

Imagens de câmeras de monitoramento mostram o suspeito conversando com um outro homem dentro da igreja e, em seguida, caminhando em direção aos santos. Ele os retirou de dois altares e os jogou no chão. Depois, ele retornou, segurou as imagens caídas no chão e as arremessou novamente contra o piso. Niniguém ficou ferido.

Nas redes sociais, a paróquia lamentou o ocorrido. Em um post, afirmou que foi vítima de vandalismo por parte de um homem, que destruiu as imagens da Santa Edwiges e do Senhor Bom Jesus das Oliveiras.

"Nossa paróquia se entristece profundamente pelo ato violento praticado no interior do templo. Expressamos nossa fé e esperança por mais paz, contando com o apoio de nossa comunidade paroquial", afirmou a igreja.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o padre Genaldo Laurindo detalhou o ocorrido. De acordo com ele, o homem entrou na igreja e procurava por ele. "Não tinha ninguém na igreja, apenas um senhor. Imagino que a pessoa queria conversar comigo ou até mesmo me agredir. Não me encontrando, partiu para a agressão das imagens", explicou o padre.

Segundo ele, as imagens religiosas foram destruídas e terão de ser repostas. "Lamentamos profundamente, pedimos oração de vocês e a compreensão de que nos próximos dias ou meses não teremos as imagens expostas. Mas, em breve, com a graça de Deus e ajuda dos fieis, vamos colocar novas imagens", afirma ele, que pediu oração a todos. "Rezem por nós e por essa pessoa que cometeu esse ato insano."