Ônibus tomba com 50 passageiros e deixa 10 mortos em Minas Gerais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ônibus com cerca de 50 passageiros tombou na madrugada desta terça-feira (8) na MG-223, entre as cidades de Araguari e Tupaciguara, no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, deixando ao menos dez mortos e 15 feridos, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

O número de vítimas pode aumentar, de acordo com a corporação, pois o veículo ainda não foi destombado e pode haver passageiros que ainda não foram localizados sob o ônibus.

A causa do acidente ainda será apurada, mas a hipótese é de que o motorista tenha perdido o controle do veículo em um trecho conhecido como Trevo do Queixinho. O coletivo capotou e ficou tombado.

O ônibus pertence à viação Real Expresso, segundo os bombeiros, e saiu de Goiás e seguia para São Paulo.

A reportagem não conseguiu contato com a empresa até a publicação deste texto.

O trabalho de resgate é feito pelos bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e é acompanhado pela Polícia Rodoviária.