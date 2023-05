PM impede festival de balões com 2 mil pessoas em Magé (RJ)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Militar do Rio de Janeiro impediu um festival de balões em Magé (RJ) neste domingo (21). O evento contava com a presença de cerca de 2.000 pessoas. Soltar balões é crime ambiental no Brasil.

A PM apreendeu um balão de 50 metros de comprimento e uma bandeira de 100 metros. Também foram recolhidos 100 quilos de bucha, dois botijões de gás, um pandeiro de dois metros, uma boca de balão com quatro metros de diâmetro e cordas para amarração.

Quando a polícia chegou, houve correria e alguns organizadores do evento fugiram de barco, por dentro do mangue e pela mata, de acordo com a PM. As autoridades chegaram ao local durante a madrugada depois de uma denúncia.

Em outra ação, um balão que caía na Baía de Guanabara, perto do aeroporto Santos Dumont, foi apreendido. As operações foram realizadas pelo Comando de Polícia Ambiental com apoio do Grupamento Aeromóvel.

Como denunciar soltura de balões no RJ

Os moradores do Rio de Janeiro podem denunciar balões pelo programa Linha Verde. A população pode ligar para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177 (interior). Os dois números possuem WhatsApp.

Também é possível denunciar pelo app Disque Denúncia RJ (disponível para iOS e Android), pelo site do Disque Denúncia ou pela página do Linha Verde no Facebook.