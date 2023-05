Cidade baiana recua em decreto que autorizava sacrifício de animais de rua

Diante da repercussão negativa, a prefeitura de Cravolândia publicou uma "nota de esclarecimento" no seu perfil no Instagram. O texto diz que havia animais soltos em vias públicas e que qualquer decisão seria feita somente depois de avaliação técnica.

Por este motivo, instituições pressionaram a prefeitura Cravolândia. A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e diversas entidades de proteção dos animais entraram em contato com a administração municipal pedindo mudanças.

