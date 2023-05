Corredor de 46 anos morre após passar mal dentro do carro na Paraíba

Victor, que era engenheiro civil e um corredor experiente, estava inscrito para participar de uma corrida hoje. De acordo com um amigo, que verificou com a organização do evento, ele não chegou a participar.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem, de 46 anos, morreu neste domingo (21) após passar mal dentro de seu carro, no bairro de Tambaú, em João Pessoa (PB). Testemunhas que passavam pelo local notaram que Victor Hugo Santos estava desacordado dentro do veículo.

