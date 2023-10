PM de folga é morto a facadas no centro de São Paulo

Segundo imagens de uma câmera de segurança, o PM estava com outros dois colegas todos à paisana, são abordados por duas pessoas em motocicletas, uma delas com arma em punho.

Na última terça-feira (17), um soldado foi morto com um tiro durante um assalto no Jabaquara, zona sul de São Paulo.

Na nota, a pasta afirma que, durante diligências, os policiais encontraram o suspeito na rua 7 de Abril, também no centro, junto com faca que teria sido utilizada.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de agressão e no local tomaram conhecimento que as vítimas haviam sido esfaqueadas e socorridas à Santa Casa, na região de Santa Cecília, onde o policial morreu, e o outro homem passou por cirurgia.

