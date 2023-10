Acordo prevê plantio de 100 milhões de espécies nativas no Sul e no Sudeste até 2026

Ainda conforme divulgou o governo paulista, entre as outras principais propostas do tratado, os governadores também apontam que os sete estados criarão corredores ecológicos terrestres e costeiro-marinhos e estabelecerão um plano integrado para o enfrentamento de eventos extremos, sobretudo relativos a chuvas e estiagens.

O acordo foi assinado no encerramento da 9ª reunião do Cosud (Consórcio de Integração Sul e Sudeste), realizada em São Paulo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estados do Sul e do Sudeste firmaram, neste sábado (21), um tratado que prevê o plantio de 100 milhões de espécies nativas até 2026.

