PF mira 14 alvos que traficavam drogas com trocas de malas em Guarulhos

Traficantes enviaram cocaína para a Europa e a África por meio de malas despachadas irregularmente ou através do setor de cargas do aeroporto. A PF disse que os mandados desta quinta-feira (7) são resultado de três investigações distintas.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma operação da Polícia Federal no estado de São Paulo cumpre mandados de prisão e busca e apreensão contra suspeitos de tráfico internacional de drogas no aeroporto de Guarulhos.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.