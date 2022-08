PF faz operação contra plano para sequestrar autoridades e resgatar líderes do PCC

Ao todo, cerca de 80 policiais federais cumprem os mandados de busca e prisão em cidades do Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Segundo a investigação da PF, uma rede de comunicação integrada por advogados que atuam para o PCC atuou na organização do plano "ao transmitir tanto as cobranças dos custodiados quanto os retornos das mensagens dos criminosos envolvidos no resgate."

