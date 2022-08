Polícia faz busca e apreensão na Prefeitura de Campo Grande (MS)

Uma das mulheres diz que Trad colocou as mãos em seus seios sem seu consentimento e tentou fazer com que ela tocasse em seu órgão genital.

Os relatos apontam para fatos que teriam ocorrido nos últimos dois anos, alguns deles dentro do gabinete da prefeitura. Segundo as mulheres ouvidas pela Delegacia de Proteção e Defesa da Mulher, o ex-prefeito teria feito promessas de oportunidade de trabalho e de inserção em programas sociais em troca de favores sexuais.

Ele é suspeito de abuso sexual contra mulheres que prestaram queixa contra o político. Foram apreendidos computadores no gabinete do ex-prefeito

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) cumpriram mandado de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (9) no gabinete da Prefeitura de Campo Grande (MS) como parte do inquérito policial que investiga o ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD), pré-candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul.

