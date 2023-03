Pai e filha morrem atingidos por fio de alta tensão em Manaus

Eles passavam pelo Ramal Brasileirinho, na zona leste da cidade, no momento do acidente, na noite desta segunda (27). O homem foi atingido e a menina mais velha também foi eletrocutada ao tentar ajudá-lo. A criança mais nova correu e se salvou. Ela passou por atendimento médico e não corre risco de morte.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.