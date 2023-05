Ônibus que transportava pacientes cai em ribanceira e deixa ao menos 15 feridos no CE

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar também foram acionados. Pelo menos oito ambulâncias foram enviadas ao local para socorrer as vítimas.

O veículo prestava serviço para a Prefeitura de Morada Nova e levava pessoas do programa Tratamento Fora do Domicílio, que faziam tratamentos de saúde em Fortaleza. O ônibus havia saído da capital e retornava a Morada Nova, no interior do estado.

