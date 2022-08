Oito são mortos pela PM em Curitiba; polícia diz que houve confrontos

Na sequência, conforme afirmou, outra equipe da PM localizou um veículo suspeito próximo a uma casa no bairro Cajuru e quando os policiais tentaram entrar no imóvel, houve novo confronto. Seis pessoas morreram.

Em entrevista à TV Globo de Curitiba, o capitão Anderson, da PM, afirmou que a polícia recebeu a informação de que pessoas em um carro iriam até uma residência, supostamente atrás de armamento. Segundo ele, houve acompanhamento e após alguns quilômetros, os suspeitos atiraram no momento da abordagem no bairro Cachimba. Duas pessoas que estavam no veículo morreram.

As trocas de tiros, segundo a PM paranaense, ocorreram nos bairros Cachimba e Cajuru. De acordo com a polícia, os confrontos começaram por voltas das 3h.

