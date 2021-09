Obras na ponte do Limão, em, SP, só devem ficar prontas em novembro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atingida por um caminhão com excesso de altura no dia 28 de julho, a ponte do Limão, na zona norte de São Paulo, deverá seguir em obras até novembro, provocando congestionamentos no local e na marginal Tietê. Por causa do impacto do veículo na estrutura, dez vigas de sustentação, das 17 existentes na ponte, foram danificadas.

Desde então, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, da Prefeitura de São Paulo, trabalha nessas vigas e realiza a recuperação das armaduras de aço e do concreto.

Por causa de interdições na região, o local tem sofrido com o trânsito. Faixas da esquerda e da direita da ponte, em ambos os sentidos, estão fechadas. Somente as centrais estão livres para o tráfego. Além disso, caminhões e ônibus articulados estão proibidos de circular.

Durante a execução dos trabalhos a pista central da marginal Tietê, no sentido rodovia Ayrton Senna (zona leste), entre as pontes Júlio de Mesquita Neto e do Limão, também tem interdição total.

Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), as alternativas para o motorista durante as obras são as pontes Júlio de Mesquita Neto e Casa Verde.

A gestão Ricardo Nunes (MDB) diz que monitora e orienta o trânsito na região, efetuando intervenções operacionais no sistema viário que se fizerem necessárias.

Ônibus A SPTrans, por sua vez, afirma que os ônibus da linha 9701/10 Cem. Cachoeirinha - Metrô Barra Funda estão sendo desviados desde as 21h30 do dia 16 de agosto, em razão de interferência no acesso da rua Manoel José Ratão para a Rua Samaritá, no bairro do Limão.

Desvio no sentido centro: normal até a avenida Engenheiro Caetano Álvares, avenida Casa Verde, rua D. Amaral Mousinho, praça Del. Amoroso Neto, avenida Ordem e Progresso e ponte do Limão, prosseguindo normalmente.

Desvio no sentido bairro: normal até a ponte do Limão, avenida Otaviano Alves de Lima e avenida Engenheiro Caetano Álvares.