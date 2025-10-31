   Compartilhe este texto
Nilton Lins

OAB cria observatório para acompanhar desdobramentos de operação com 121 mortos no Rio

Por Folha de São Paulo

31/10/2025 20h15 — em
Variedades



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A OAB-RJ (Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro) criou um observatório para acompanhar as apurações sobre a Operação Contenção, realizada pelas polícias Civil e Militar nos complexos de favelas do Alemão e da Penha, na última terça-feira (28). Segundo o registro oficial, 121 pessoas moram mortas.

O objetivo do grupo é monitorar, "de forma permanente, imparcial e sem qualquer conotação político-partidária", o andamento dos inquéritos sobre da ação e garantir que todos os procedimentos sigam os parâmetros legais.

"A criação do observatório reafirma o compromisso da OAB-RJ com a defesa intransigente dos direitos humanos e com o acompanhamento rigoroso das ações estatais que impactam a sociedade. É nosso dever zelar pela legalidade, pela transparência e pela segurança em ações desta natureza", diz a presidente da Ordem, Ana Tereza Basilio.

Foi nomeado como presidente do grupo o secretário-geral da seccional, Rafael Borges. Ele terá como vice-presidente a atual vice-diretora de assuntos legislativos, Luciana Pires. Ambos ressaltam que o objetivo do observatório é garantir que a sociedade civil acompanhe de perto as investigações relativas à operação. Segundo eles, é preciso saber se as normas legais vigentes foram observadas.

"Vamos analisar todas as evidências com isenção e compromisso institucional. O observatório pretende ainda contribuir com um debate que aperfeiçoe os protocolos de segurança do Estado, reduza a letalidade e contenha a ação de grupos criminosos por meio de ações eficazes. Já estabelecemos contato com o Governo do Rio de Janeiro, que se colocou à disposição e deverá nos receber já na próxima semana", afirmaram em nota conjunta Borges e Pires.

O advogado e professor Nilo Batista, governador do Rio em 1994 após a renúncia de Leonel Brizola, vai atuar como consultor da iniciativa.

Bastidores da Política - BR 319, a rodovia do esquecimento Bastidores da Política
BR 319, a rodovia do esquecimento

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Variedades

+ Variedades


31/10/2025

Operação apreende 77 barras de ouro e prende três policiais em Manaus

31/10/2025

Mulher morre e homem fica ferido após serem atingidos durante tiroteio na Linha Amarela, no Rio

31/10/2025

Ato no Rio pede justiça por mortos em operação policial

31/10/2025

Receita passa a exigir CPF em fundo exclusivo em combate a organizações criminosas

31/10/2025

Combate ao crime pode ser feito sem tiro, diz secretário da Receita sobre conrole das fronteiras

31/10/2025

Após queixa de Promotoria, Conselho do Ministério Público barra órgão federal de fiscalizar ação no Rio

31/10/2025

Dois são presos em SP por falsificação de remédios para diabetes e obesidade

31/10/2025

Nomes atribuídos a Japinha do CV não estão na lista de mortos identificados até agora no Rio

31/10/2025

Cabeça do crime organizado está 'na praia de Miami', não na Penha, diz Haddad

31/10/2025

Governo Lula envia ao Congresso PL Antifacção, três dias após operação no Rio

31/10/2025

Megaoperação no Rio aponta conexão de líderes do Comando Vermelho no Norte e no Nordeste

31/10/2025

A dez dias da COP30, 37 países ainda buscam hospedagem em Belém

31/10/2025

De 99 mortos identificados, 78 tinham passagem por crimes graves, diz Polícia Civil do RJ

31/10/2025

Lula vai priorizar Fundo de Florestas e transição energética em cúpula de líderes da COP30

31/10/2025

Polícia do Rio cumpriu 20 dos 100 mandados de prisão da Operação Contenção

31/10/2025

Manobra do Congresso em MP dá licença ambiental a hidrelétricas em 90 dias

31/10/2025

Fim de semana em SP deve ter chuvas intensas, alerta Defesa Civil

31/10/2025

Delegado baleado em operação no Rio tem a perna amputada

31/10/2025

Manobra do Congresso em MP dá licença ambiental a hidrelétricas em 90 dias

31/10/2025

Dias após contar corpos em praça, Penha tem manifestação contra Castro

31/10/2025

Petróleo não constrange e Brasil chega de cabeça erguida à COP30, diz Dubeux

31/10/2025

Parceria entre hospital brasileiro e organização dos EUA mapeia novas terapias contra leucemia resistente

31/10/2025

Lula se reúne com ministros para tratar de PL Antifacção, após operação do Rio

31/10/2025

Polícia do Rio cumpriu 20 dos 100 mandados de prisão da Operação Contenção

31/10/2025

O que astrônomos sabem sobre o 3I/Atlas, terceiro objeto interestelar já observado

31/10/2025

Veja quem são os 99 mortos identificados pela Polícia Civil do RJ

31/10/2025

Presença de líderes do G20 em Belém deve igualar última COP, mas ficar abaixo de recorde

31/10/2025

Lula vai priorizar Fundo de Florestas e transição energética em cúpula de líderes da COP30

31/10/2025

Sete são mortos em suposto confronto com a polícia no interior do Ceará


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!