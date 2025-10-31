   Compartilhe este texto
Operação apreende 77 barras de ouro e prende três policiais em Manaus

Por Folha de São Paulo

31/10/2025 20h15 — em
PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Uma operação da Polícia Militar do Amazonas resultou na apreensão de 77 barras de ouro e na prisão de seis pessoas, entre elas dois policiais militares e um civil, na quarta-feira (29), em Manaus.

O valor dos 72,5 kg de ouro apreendidos é estimado em R$ 45 milhões. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, é a maior apreensão do tipo já feita no Amazonas.

"Nós não compactuamos com qualquer tipo de conduta de um servidor, um policial, que não tinha nenhuma justificativa para estar ali, naquele momento, fazendo qualquer operação", disse Guilherme Torres, delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Segundo ele, será instaurado um inquérito para descobrir a possível participação de outros servidores em um esquema ilegal de venda de ouro no estado.

A reportagem não conseguiu contato com as defesas dos presos.

Uma denúncia anônima relatou uma suposta invasão a uma casa no bairro Parque 10 de Novembro por homens armados e encapuzados, informando que uma família estaria sendo mantida refém no local.

De acordo com a polícia, duas viaturas que patrulhavam a região chegaram ao endereço em cerca de um minuto e meio. Na casa, os agentes encontraram um homem venezuelano, apontado como o proprietário do imóvel, sua esposa e dois homens rendidos no chão da garagem.

Também estavam na casa três policiais, sendo um investigador da Polícia Civil e dois cabos. De acordo com a PM, o venezuelano negociava ouro com dois homens quando o trio rendeu o grupo, tentou extorqui-lo e roubar o ouro.

Durante a revista, a polícia encontrou barras de ouro na sala da casa. Segundo a corporação, o material seria escondido em um compartimento próximo ao tanque de um dos carros encontrados no local.

Todos os homens foram detidos, e a esposa do dono da casa foi levada como testemunha.

O ouro e os suspeitos foram encaminhados para a superintendência da Polícia Federal em Manaus, que vai instaurar um inquérito para apurar se o ouro é proveniente de garimpo ilegal.

Também foram apreendidos uma carabina calibre 9 mm, três pistolas do mesmo calibre e uma pistola calibre .40, além de 132 munições, dois coletes à prova de balas, oito celulares, dois carros e R$ 2.150 em dinheiro.

