Mulher morre e homem fica ferido após serem atingidos durante tiroteio na Linha Amarela, no Rio





RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma mulher morreu e um homem ficou ferido após serem atingidos por tiros na Linha Amarela, na altura da Vila do Pinheiro, no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (31).

As vítimas foram levadas para o Hospital Geral de Bonsucesso. Bárbara Elisa Yabeta Borges, 28, foi baleada na cabeça e morreu às 16h40. O homem, de 22 anos, foi atingido na mandíbula, passou por cirurgia e, por volta das 19h, foi transferido para um leito no CTI.

Ainda não há informações sobre o que teria motivado o tiroteio.

De acordo com apuração preliminar da Polícia Militar, a mulher estava em um carro por aplicativo quando foi baleada. O motorista relatou aos policiais que ela vinha da Ilha do Governador com destino ao Cachambi, na zona norte, e que ouviu disparos assim que entrou na Linha Amarela, na altura da passarela do Fundão. Ao olhar para o banco traseiro, percebeu que a passageira havia sido atingida.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que tiros são disparados e um homem, aparentemente ferido, cai sobre o asfalto. Em seguida, um blindado e uma viatura da PM chegam ao local. Nos registros, é possível ouvir um policial gritando "deita, deita!".

Durante o tiroteio, motoristas que passavam pela via tentaram fugir na contramão ou de ré. Outros desembarcaram dos veículos e se abrigaram atrás dos carros para tentar se proteger dos disparos.

Por causa da troca de tiros, a Linha Amarela, que liga a zona norte à zona oeste do Rio, foi interditada por volta das 14h30. Segundo a Lamsa, concessionária que administra a via, o tráfego foi liberado poucos minutos depois.

De acordo com a PM, agentes do 22º BPM (Maré) foram acionados para a ocorrência e encontraram as vítimas dentro de um automóvel. No local, a corporação informou ter apreendido um fuzil, munição e carregadores. O policiamento foi reforçado na região.

O caso está sendo investigado pela 21ª DP (Bonsucesso). A Polícia Civil informou que perícia foi realizada no local e que testemunhas estão sendo ouvidas para apurar as circunstâncias do crime.