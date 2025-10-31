   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Mulher morre e homem fica ferido após serem atingidos durante tiroteio na Linha Amarela, no Rio

Por Folha de São Paulo

31/10/2025 20h00 — em
Variedades



RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma mulher morreu e um homem ficou ferido após serem atingidos por tiros na Linha Amarela, na altura da Vila do Pinheiro, no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (31).

As vítimas foram levadas para o Hospital Geral de Bonsucesso. Bárbara Elisa Yabeta Borges, 28, foi baleada na cabeça e morreu às 16h40. O homem, de 22 anos, foi atingido na mandíbula, passou por cirurgia e, por volta das 19h, foi transferido para um leito no CTI.

Ainda não há informações sobre o que teria motivado o tiroteio.

De acordo com apuração preliminar da Polícia Militar, a mulher estava em um carro por aplicativo quando foi baleada. O motorista relatou aos policiais que ela vinha da Ilha do Governador com destino ao Cachambi, na zona norte, e que ouviu disparos assim que entrou na Linha Amarela, na altura da passarela do Fundão. Ao olhar para o banco traseiro, percebeu que a passageira havia sido atingida.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que tiros são disparados e um homem, aparentemente ferido, cai sobre o asfalto. Em seguida, um blindado e uma viatura da PM chegam ao local. Nos registros, é possível ouvir um policial gritando "deita, deita!".

Durante o tiroteio, motoristas que passavam pela via tentaram fugir na contramão ou de ré. Outros desembarcaram dos veículos e se abrigaram atrás dos carros para tentar se proteger dos disparos.

Por causa da troca de tiros, a Linha Amarela, que liga a zona norte à zona oeste do Rio, foi interditada por volta das 14h30. Segundo a Lamsa, concessionária que administra a via, o tráfego foi liberado poucos minutos depois.

De acordo com a PM, agentes do 22º BPM (Maré) foram acionados para a ocorrência e encontraram as vítimas dentro de um automóvel. No local, a corporação informou ter apreendido um fuzil, munição e carregadores. O policiamento foi reforçado na região.

O caso está sendo investigado pela 21ª DP (Bonsucesso). A Polícia Civil informou que perícia foi realizada no local e que testemunhas estão sendo ouvidas para apurar as circunstâncias do crime.

Bastidores da Política - BR 319, a rodovia do esquecimento Bastidores da Política
BR 319, a rodovia do esquecimento

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Variedades

+ Variedades


31/10/2025

Operação apreende 77 barras de ouro e prende três policiais em Manaus

31/10/2025

OAB cria observatório para acompanhar desdobramentos de operação com 121 mortos no Rio

31/10/2025

Ato no Rio pede justiça por mortos em operação policial

31/10/2025

Receita passa a exigir CPF em fundo exclusivo em combate a organizações criminosas

31/10/2025

Combate ao crime pode ser feito sem tiro, diz secretário da Receita sobre conrole das fronteiras

31/10/2025

Após queixa de Promotoria, Conselho do Ministério Público barra órgão federal de fiscalizar ação no Rio

31/10/2025

Dois são presos em SP por falsificação de remédios para diabetes e obesidade

31/10/2025

Nomes atribuídos a Japinha do CV não estão na lista de mortos identificados até agora no Rio

31/10/2025

Cabeça do crime organizado está 'na praia de Miami', não na Penha, diz Haddad

31/10/2025

Governo Lula envia ao Congresso PL Antifacção, três dias após operação no Rio

31/10/2025

Megaoperação no Rio aponta conexão de líderes do Comando Vermelho no Norte e no Nordeste

31/10/2025

A dez dias da COP30, 37 países ainda buscam hospedagem em Belém

31/10/2025

De 99 mortos identificados, 78 tinham passagem por crimes graves, diz Polícia Civil do RJ

31/10/2025

Lula vai priorizar Fundo de Florestas e transição energética em cúpula de líderes da COP30

31/10/2025

Polícia do Rio cumpriu 20 dos 100 mandados de prisão da Operação Contenção

31/10/2025

Manobra do Congresso em MP dá licença ambiental a hidrelétricas em 90 dias

31/10/2025

Fim de semana em SP deve ter chuvas intensas, alerta Defesa Civil

31/10/2025

Delegado baleado em operação no Rio tem a perna amputada

31/10/2025

Manobra do Congresso em MP dá licença ambiental a hidrelétricas em 90 dias

31/10/2025

Dias após contar corpos em praça, Penha tem manifestação contra Castro

31/10/2025

Petróleo não constrange e Brasil chega de cabeça erguida à COP30, diz Dubeux

31/10/2025

Parceria entre hospital brasileiro e organização dos EUA mapeia novas terapias contra leucemia resistente

31/10/2025

Lula se reúne com ministros para tratar de PL Antifacção, após operação do Rio

31/10/2025

Polícia do Rio cumpriu 20 dos 100 mandados de prisão da Operação Contenção

31/10/2025

O que astrônomos sabem sobre o 3I/Atlas, terceiro objeto interestelar já observado

31/10/2025

Veja quem são os 99 mortos identificados pela Polícia Civil do RJ

31/10/2025

Presença de líderes do G20 em Belém deve igualar última COP, mas ficar abaixo de recorde

31/10/2025

Lula vai priorizar Fundo de Florestas e transição energética em cúpula de líderes da COP30

31/10/2025

Sete são mortos em suposto confronto com a polícia no interior do Ceará


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!