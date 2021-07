Novas remessas se esgotam e vacinação contra Covid é suspensa em três capitais

SALVADOR, BA, RIO DE JANEIRO, RJ, BELO HORIZONTE, MG, CURITIBA, PR, E PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Depois de nove capitais terem interrompido a aplicação da primeira dose de vacina contra a Covid-19, novos lotes recebido pelos estados permitiram retomada na campanha para seis delas —Belém, Natal, Curitiba, Vitória, Maceió e Campo Grande.

As novas remessas, porém, não foram suficientes, e São Luís e Florianópolis seguem com campanhas paralisadas. Salvador, com doses já esgotadas, suspenderá a imunização novamente na sexta-feira (30). Com poucas doses, Curitiba mudou a metodologia e também vai paralisar a aplicação na primeira etapa.

Salvador, que estava sem aplicar vacinas de primeira dose desde sexta-feira (23), retomou a imunização nesta quarta-feira (28) de pessoas com 34 e 33 anos. A quantidade de vacinas, contudo, foi suficiente apenas para dois dias.

Nesta quinta-feira (29), o prefeito Bruno Reis anunciou nova suspensão da aplicação de primeiras doses com o fim dos lotes enviado pelo Ministério da Saúde nesta semana. Ao todo, chegaram 39 mil doses, sendo 26 mil de Coronavac e 13 mil da Pfizer.

Novos lotes de primeiras doses devem chegar apenas na próxima semana. Com isso, a partir de sexta-feira (30) a vacinação será apenas de segunda dose.

Além da falta de continuidade no fluxo de envio de primeiras doses, o secretário de Saúde de Salvador, Leonardo Prates, critica a falta de flexibilidade nas normas no Ministério da Saúde.

Em comunicado nesta terça-feira (28), o Ministério da Saúde informou eu estados e municípios “devem seguir, rigorosamente, as definições do Programa Nacional de Imunizações quanto aos intervalos entre as doses e demais recomendações técnicas, sob pena de responsabilidade futura”.

“A gente apela para a revisão desses pontos que dificultam a operação do sistema de saúde e geram uma sobrecarga no estoque de segundas doses. A nossa luta é para não ter doses paradas”, afirma Prates.

A prefeitura de Salvador aplicou 76% das segundas doses recebidas. Atualmente, possui cerca de 147 mil segundas doses em estoque, aguardando o prazo previsto pelo Ministério da Saúde para a sua aplicação.

São Luís está apenas com aplicação de segunda dose sendo realizada desde quarta-feira, enquanto aguarda a distribuição de novas doses. Depois de avançar na imunização para pessoas até 18 anos ainda em junho, a capital do Maranhão abriu a vacinação para adolescentes, chegando até a faixa de 15 anos.

Foram feitas ainda repescagens para idades que já haviam sido contempladas —na terça, estavam sendo chamadas novamente pessoas a partir de 25 anos. A prefeitura já abriu cadastro para adolescentes a partir de 12 anos.

Florianópolis, que também ficou uma semana sem aplicar a primeira dose para outros públicos, chegou a receber vacinas do Ministério da Saúde, mas a quantidade não é suficiente para ampliar a faixa etária de atendimento, segundo a prefeitura. Assim, a administração está promovendo apenas repescagem de vacinação dos grupos já contemplados.

Curitiba, que estava com aplicação de primeira dose suspensa desde terça-feira (27), avançou um grupo etário nesta quinta-feira (29). A prefeitura, no entanto, mudou a metodologia de chamamento, passando a anunciar o ano de nascimento ao invés da idade do público-alvo.

Nesta quinta, foram chamados os nascidos em 1985, o que inclui pessoas de 36 e 35 anos. A mudança rendeu reclamações e elogios nas redes sociais da prefeitura. Alguns destacaram o fato de o grupo de pessoas com 36 anos ter agora uma terceira chance de se vacinar, já que foram chamados anteriormente por dois dias.

A prefeitura afirmou que a mudança serve para organizar melhor o fluxo nos pontos de vacinação e garantir o atendimento por ordem decrescente de idade, principalmente quando houver necessidade de convocar apenas metade de uma faixa etária.

Na sexta-feira (29), a administração anunciou que só realizará repescagem de aplicação de primeira dose em pessoas acima de 46 anos, gestantes e puérperas, já que as doses disponíveis não são suficientes para ampliar o público-alvo.