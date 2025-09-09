Não podemos permitir periferia marcada pela violência enquanto endinheirados ficam impunes, diz Lula





MANAUS, AM (FOLHAPRESS) - O presidente Lula afirmou nesta terça-feira (9) no Amazonas que organizações criminosas são "verdadeiras multinacionais embrenhadas em diversos setores da sociedade" e que "os mais vulneráveis são os que mais sofrem".

"Não podemos permitir que os moradores das periferias, os povos indígenas e as comunidades ribeirinhas tenham suas vidas marcadas pela violência enquanto os mais endinheirados ficam impunes", disse ele, durante discurso na cerimônia de inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, em Manaus.

Segundo o governo federal, a unidade, chamada CCPI Amazônia, com sede em Manaus, quer promover a colaboração entre os nove países amazônicos e os nove estados brasileiros que compõem a Amazônia Legal no enfrentamento de crimes ambientais, tráfico de entorpecentes, armas e pessoas.

O evento desta terça contou com a presença do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e também da vice-presidente do Equador, María José Pinto. Em seu discurso, Petro lamentou a ausência de presidentes de países da região, como Venezuela, Peru e Bolívia. Mais cedo, em uma rede social, ele já havia chamado atenção para isso.

"A unidade latino-americana deve ser construída mesmo sobre diferenças e conflitos políticos, caso contrário as máfias vencerão e destruirão os povos", escreveu Petro.

Ao discursar, Lula iniciou dizendo que convidou a todos e que se trata de uma iniciativa inédita. "É a primeira vez na história da Amazônia que tantos atores se reúnem no mesmo espaço físico em torno de um objetivo comum. Não precisamos de intervenções estrangeiras nem de ameaças à nossa soberania. Somos perfeitamente capazes de sermos protagonistas das nossas próprias soluções", disse o petista.

"Não existem espaços vazios. O crime ocupa os lugares que o Estado não preenche. Nossa missão é restituir a força da lei pela presença do estado. É isso que simboliza este Centro", continuou.

O CCPI Amazônia funcionará como espaço de articulação entre a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional e as forças de segurança dos nove estados da Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), além de autoridades policiais de países da Panamazônia e de organismos internacionais.

Segundo o governo federal, o CCPI tem investimento de R$ 36,7 milhões do Fundo Amazônia, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e gerido pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

No evento desta terça estava presente o governador bolsonarista de Roraima, Antônio Denarium, que teve o mandato cassado na Justiça Eleitoral local e ainda recorre ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Já o governador bolsonarista do Amazonas, Wilson Lima (União), saiu de Manaus duas horas antes de Lula pousar na cidade e foi cumprir uma agenda em Canutama, a 615 quilômetros de Manaus.

Em julho de 2021, o secretário Executivo de Inteligência do governo do Amazonas foi preso acusado de usar a estrutura da pasta para roubar ouro extraídos de garimpos clandestinos no Estado.