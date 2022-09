Museu do Ipiranga faz teste de show com 200 drones

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A poucos dias de reabrir ao público, o Museu do Ipiranga realizou testes, neste sábado (3), com projeções de drones em alusão ao bicentenário da proclamação da Independência.

Os luminosos integram parte da programação da inauguração do museu e devem fazer projeções de momentos históricos, do mapa do Brasil e de quadros icônicos, como o "Abaporu", da Tarsila do Amaral. A apresentação está marcada para as 21h da próxima quarta-feira (7).

Oficialmente, a reinauguração, que estava prevista para quarta (7), foi antecipada para a terça (6) para evitar que manifestações políticas prejudiquem a reabertura da instituição.

Para quarta (7), está programada uma inauguração simbólica para 200 estudantes de escolas públicas e trabalhadores que fizeram parte da reforma.

O público em geral poderá visitar o museu a partir de quinta (8), mas as comemorações pela reabertura começam antes. Confira a programação abaixo.

PROGRAMAÇÃO DE REINAUGURAÇÃO

Projeção mapeada

Realizada na fachada do Museu do Ipiranga, dividia em oito atos de 1 minuto cada e com trilha sonora de André Abujamra.

Serviço

7/9, das 21h às 22h

200 anos com 200 drones

Espetáculo sobre o museu para homenagear a história e a cultura

Serviço

7/9, às 21h

Apresentações e shows no parque da Independência

Dia 7/9

18h - DJ

19h - espetáculo com a participação da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo (Emesp), mais shows e apresentações de Criolo, Leandro Lehart, Margareth Menezes, Larissa Luz Adão Fernandes, Chapinha da Vela, Kant, Fafá de Belém, Bois de Parintins, Gaby Amarantos, maestro João Carlos Martins, Ísis Testa, Juliette, Vanessa da Mata , Johnny Hooker, Mateus Carrilho, Bia Villa-Chan, Daniel e Priscilla Alcântara

8/9

17h - Apresentação de DJ

18h - Orquestra Jovem do Estado de São Paulo (Emesp)

9/9

17h - Apresentação de DJ

18h - Brasil Jazz Sinfônica

19h30 - Melin

10/9

17h - Apresentação de DJ

18h - Brasil Jazz Sinfônica

19h30 -Gabriel Sater e Sá, da dupla Sá e Guarabyra

11/9

16h30 - Apresentação de DJ

17h30 - Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp)

19h - Geraldo Azevedo