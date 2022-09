Indígena de 14 anos é morto em emboscada, afirma entidade

"Desde o mês de julho, foram registrados diversos ataques contra as lideranças e as comunidades indígenas. Em algumas ocasiões, foram disparados tiros contra as comunidades e expulsão dos indígenas das áreas ocupadas pelos grupos armados."

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHARPESS) - Um indígena de 14 anos foi morto na madrugada deste domingo (4) na terra indígena Comexatibá, no sul da Bahia, de acordo com entidades da região.

