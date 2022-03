Mulheres costumam fingir orgasmos para satisfazer parceiros; entenda porque

Além disso, os pesquisadores descobriram que as mulheres que ganhavam mais dinheiro do que seus parceiros eram duas vezes mais propensas a fingir um orgasmo. Pesquisas sugerem que, em certo sentido, as mulheres sentem que "castraram" seus parceiros financeiramente e, assim, tentam "compensá-los" sexualmente.

Um estudo, publicado na revista científica Social Psychological and Personality Science, envolveu cerca de 600 voluntárias, os cientistas apuraram que metade das mulheres entrevistadas admitiram deixar o próprio prazer de lado para não machucar o ego ou sentimentos do parceiro.

