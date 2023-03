Mulher resgatada de túmulo em MG está em estado grave na UTI, diz hospital

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A mulher de 36 anos que foi resgatada viva em uma sepultura em Minas Gerais está internada em estado grave na UTI.

A mulher foi levada ao hospital São João Batista após ser resgatada viva de dentro de um túmulo no cemitério Municipal de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata mineira.

A mulher tinha ferimentos na cabeça e vários cortes pelo corpo, quando foi encontrada pela polícia. Os militares foram acionados por funcionários do cemitério que desconfiaram da sepultura fechada com tijolo e cimento fresco, e com vestígios de sangue.

O QUE DISSE A VÍTIMA

Ela disse que estava em casa com o marido quando dois homens encapuzados invadiram o local e a agrediram. O companheiro da vítima também teria sofrido agressões, mas conseguiu se desvencilhar e sair do imóvel. Ela diz não lembrar de mais nada até o momento em que acordou no túmulo.

Segundo a polícia, ela tem envolvimento com uso e tráfico de drogas, e furto. A mulher disse à polícia que anteriormente teria guardado armas e drogas para dois indivíduos e que esse material foi "extraviado".

Os possíveis suspeitos, de 20 e 22 anos, foram identificados mas ainda não foram encontrados.