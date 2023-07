Motorista faz manobras proibidas na frente da PM e carro é apreendido

A polícia apreendeu o carro, aplicou multa de R$ 3 mil e suspendeu o direito de dirigir do motorista, que assinou um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) e foi liberado. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, "as manobras perigosas em vias públicas exemplificam direção perigosa, que pode levar o condutor a cometer uma infração gravíssima".

