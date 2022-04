Motorista encontra pontos de lentidão nas estradas do litoral de SP

Na Rodovia Régis Bittencourt, que liga Curitiba a São Paulo, há 4 quilômetros de fila neste momento, sentido São Paulo, na altura do Km 14, por causa do tombamento de um veículo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O motorista que sai do litoral sul de São Paulo, sentido capital paulista, já encontra pontos de lentidão na Rodovia dos Imigrantes. Por volta das 12h30 desse domingo de Páscoa (17), havia 10 quilômetros de lentidão entre os quilômetros 56 e 46 da Imigrantes. No sentido contrário, da capital para o litoral, não havia pontos de lentidão. As informações são da Agência Brasil.

