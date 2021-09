Motorista encontra lentidão nas rodovias de São Paulo

Segundo a Ecovias, que administra as rodovias Imigrantes e Anchieta, que ligam a capital ao litoral paulista, havia no fim da manhã um congestionamento entre os quilômetros 27 e 43 na pista da Imigrantes, sentido litoral. Já a Anchieta registrava lentidão entre os quilômetros 31 e 32.

A previsão da Secretaria de Logística e Transportes de São Paulo e da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) é de que 5,1 milhões de veículos circulem pelas principais rodovias que deixam a capital paulista neste feriado. As informações são da Agência Brasil.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o feriado prolongado de 7 de setembro, muita gente decidiu deixar a capital paulista na manhã deste sábado (4) em direção ao litoral. E encontraram muitas rodovias congestionadas ou com lentidão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.