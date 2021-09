Descida para o litoral de SP tem tráfego lento neste sábado (4)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A descida para o litoral do estado de São Paulo registrava tráfego lento na manhã deste sábado (4). De acordo com a Ecovias, que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, ao menos 130 mil veículos desceram a serra desde o fim da tarde desta quinta-feira (2).

Há pontos de parada na Anchieta do quilômetro 27 ao 43 por excesso de veículos. A rodovia Cônego Domênico, que dá acesso ao Guarujá, tem cerca de 12 km de lentidão a partir do km 263.

A operação descida do sistema Anchieta-Imigrantes funciona com sete pistas com trânsito direcionado para o litoral e três no sentido oposto. A operação subida, quando serão disponibilizadas oito pistas no sentido capital, será acionada entre 17h e meia-noite de domingo (5) e a partir das 11h de terça-feira (7).

A concessionária estima a passagem de 410 mil veículos pelas rodovias neste feriado prolongado.

Nas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, que seguem para o interior, há pontos de parada na altura dos quilômetros 42 e 69, respectivamente. Não há registro de acidentes e o trânsito é provocado pelo excesso de veículos, segundo a concessionária Ecopistas.

O tráfego na rodovia Tamoios, que segue para o Litoral Norte do estado, era intenso na manhã deste sábado, mas sem pontos de parada. Durante o feriado, a estrada tem duas faixas no sentido litoral e uma na direção oposta no trecho de serra. A concessionária estima que 187,8mil veículos passem pela rodovia neste feriado.

Na Castello Branco, há pontos de parada na saída da capital no sentido interior na altura das cidades de Osasco e Itapevi. O mesmo ocorre na Raposo Tavares, que tem trânsito lento até a altura de Vargem Grande, também no sentido interior.

Já quem optar pela rodovia Anhanguera para viajar ao interior do estado irá encontrar trânsito parado do km 36 ao 50 na altura de Jundiaí e também em um trecho próximo à entrada de Campinas. A rodovia Bandeirantes flui sem maiores problemas, segundo a concessionária Autoban.

Com previsão de sol, a folga de 7 de setembro é a primeira sem as restrições impostas pelo governo estadual para conter o avanço de casos de coronavírus.

O comércio poderá funcionar em horário normal, assim como o acesso às praias.