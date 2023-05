Motorista é preso com R$ 719 mil escondidos em 'airbag' de carro no Paraná

Sem provas sobre a origem do dinheiro, o motorista foi detido e conduzido até a Polícia Federal em Guaíra (PR), para o registro do crime de ocultação de valores.

O homem afirmou que não sabia da existência do dinheiro no carro e estava levando o veículo para o irmão dele, que o trocaria por uma caminhonete, segundo detalhou a PRF.

Os R$ 719.900 em espécie estavam no espaço destinado ao "airbag" do passageiro dianteiro. O valor estava dividido em notas de R$ 50 e R$ 100.

O motorista estava muito nervoso durante o procedimento, conforme informou a polícia. Por isso, as buscas no veículo foram intensificadas.

