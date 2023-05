Jovem é preso por suspeita de matar homem e beber o sangue da vítima em MG

"As investigações apontam que o suspeito já havia tentado contra a vida da vítima anteriormente, desferindo golpes com uma foice, o que sugere premeditação, embora esse incidente não tenha sido registrado", disse o delegado.

O jovem foi detido quando se escondia na casa da irmã, na mesma cidade. Os policiais também apreenderam com o jovem um celular pertencente à vítima. Na casa em que vivia com a mãe, a polícia encontrou as roupas que teriam sido usadas por ele durante o crime.

A vítima foi brutalmente assassinada com golpes de faca, queimaduras pelo corpo e teve o crânio esmagado com uma pedra grande, segundo informou a Polícia Civil.

