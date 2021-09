Motorista é flagrado com quase R$ 500 mil em mala na Fernão Dias, em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase meio R$ 500 mil em dinheiro sem comprovação de origem que estava com um motorista que passava no fim da tarde desta terça-feira (31) pela rodovia Fernão Dias. O homem foi levado com o dinheiro para a delegacia para comprovação de sua origem lícita.

O caso de apreensão de grandes quantias de dinheiro é o segundo nesta semana em trechos paulistas de rodovias federais.

O flagrante desta terça foi no km 65 da estrada, em Mairiporã (Grande SP). Segundo a polícia, por volta de 16h50, uma equipe da PRF deu ordem de parada ao condutor de um Honda Accord que trafegava pela rodovia sem placas de identificação.

Durante a fiscalização, os policiais encontraram uma mala com R$ 499.950,00 em dinheiro.

De acordo com a polícia, o homem, de 31 anos de idade e que não teve o nome informado, disse que estava levando o dinheiro para Mairiporã, onde fica a casa do filho do patrão, a pedido do próprio empregador.

"A ocorrência foi registrada para averiguação do crime de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores na Polícia Federal em São Paulo. O valor foi declarado após contagem mecânica e manual do dinheiro e ficará apreendido até a comprovação de sua origem lícita", diz a PRF.

Na segunda-feira (30), a PRF encontrou uma mala com R$ 1 milhão em dinheiro, que estava no porta malas de um automóvel Mercedes-Benz, abordado no km 18 da BR 116, em Lavrinhas (a 233 km de São Paulo).

Os policiais interceptaram o veículo durante uma fiscalização. Segundo os agentes, o motorista se mostrou nervoso, o que chamou a atenção. Na vistoria, a mala com o dinheiro foi encontrada no compartimento reservado ao estepe no porta malas.

O dinheiro foi levado para a delegacia da Polícia Federal de Cruzeiro (227 km de SP), onde foi apreendido. O automóvel e os celulares dos suspeitos também ficaram em poder da polícia. O motorista e o passageiro foram liberados após prestarem depoimento.