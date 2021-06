Moradores da zona sul de SP protestam contra fechamento de pronto-socorro

"A pasta está empenhada em adequar as regiões para que as demandas de urgência e emergência dos territórios sejam absorvidas pelo próprio município", diz a nota.

Segundo a secretaria da Saúde, as UBSs Jardim Icaraí Quintana Jardim Castro Alves são as indicadas para atendimento dos moradores e funcionam 24 horas.

A Prefeitura de São Paulo, gestão Ricardo Nunes (MDB), diz, em nota, que as obras de ampliação do PS Dona Maria Antonieta Ferreira de Barros devem demorar cem dias.

"É muito fora de mão. A gente vai ter que pegar um ônibus até o terminal Grajaú, de lá, outro até chegar nas AMAs e depois fazer todo esse caminho de volta para ser atendido aqui perto", afirma Humberto Oliveira dos Santos, coordenador do Movimento Popular de Saúde de Capela do Socorro.

Os moradores reclamam que querem ser atendidos no pronto-socorro do Hospital do Grajaú, do estado, mais próximo da região. Porém, desde o dia 1º de fevereiro, a unidade só recebe casos graves e urgentes referenciados, ou seja, enviados por outras unidades de saúde.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de moradores do entorno da avenida Dona Belmira Marin, no Grajaú (extremo da zona sul de SP), realizou um protesto nesta quinta-feira (17) contra o fechamento de um pronto-socorro municipal para obras de melhoria.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.